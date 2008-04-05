Апеляційний суд повернув Києву 430 гектарів землі

Київський апеляційний господарський суд 27 березня відмінив ряд рішень Київради від 1 жовтня 2007 року, коли маловідомим кооперативним структурам були виділені значні ділянки столичної землі.

Рішення суду ухвалені по позовах столичної прокуратури. Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (№ 13 (692) 5-11 квітня 2008).

За інформацією прокурора Києва Євгенія БЛАЖІВСЬКОГО, озвученою їм на колегії Генеральної прокуратури, суд визнав незаконними наступні рішення Київради:

№ 344/3178 «Про передачу земельних ділянок площею 79,54 га обслуговуючому кооперативу «Медтехник» для житлової забудови по вул. Ліснічий в Голосіївському районі м. Києва»

№ 345/3179 «Про передачу земельних ділянок площею 99,74 га обслуговуючому кооперативу «Жітлодар» для житлової забудови по вул. Комунальною в Голосіївському р-ні м. Києва»

№ 349/3183 «Про передачу земельних ділянок площею 42,9 га обслуговуючому кооперативу «Тарасовец» для житлової забудови по вул. Академіка Заболотного в Голосіївському р-ні»

№ 351/3185 «Про передачу земельних ділянок площею 121,47 га обслуговуючому кооперативу «Транспортник» для житлової забудови на 21-му кілометрі Столичного шосе в Голосіївському районі»

№ 358/3192 «Про передачу земельних ділянок площею 85,04 га обслуговуючому кооперативу «Містобудівник» для житлової забудови по вул. Пуховськой в Деснянському районі».

Загальна площа вказаних земельних ділянок складає 428,69 гектарів.

Всього за фактом сесії 1 жовтня столична прокуратура подала позови відносно 17 кооперативів, яким була виділена земля. Що залишилися 12 позовів знаходяться в судах різних інстанцій.