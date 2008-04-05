У руках піратів, які захопили французьку яхту, опинилася українка

Серед членів екіпажу захопленої піратами поблизу Сомалі яхти є громадянка України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України у Франції, 4 квітня у другій половині дня поблизу Сомалі пірати захопили французьку трьохщоглову яхту класу люкс „Ponnant”. На борту зазначеної яхти знаходиться близько 30 осіб екіпажу, серед яких громадянка України.

На цей час французька сторона опрацьовує варіанти звільнення судна.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Франції та в Департаменті консульської служби.

За повідомленнями, ЗМІ, у зв`язку із захопленням яхти Франція задіяла так званий "антипіратський план - море", що передбачає "мобілізацію всіх сил, що є у Франції, а також контакт з союзниками Франції в регіоні".

Судно прямувало з Сейшельських островів у бік Середземного моря. 21 квітня воно повинне було відправитися в круїз з єгипетського міста Александрія до столиці Мальти Валетти.