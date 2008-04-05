Тимошенко доручила переписати українців

В Україні в 2011 році пройде Всеукраїнський перепис населення. Підготовка до проведення Всеукраїнського перепису населення передбачена планом заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади в 2008 році, затвердженим розпорядженням Кабінету міністрів України від 2 квітня 2008 р. (№ 569-р).

Зокрема, для підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення Державному комітету статистики доручено в другому кварталі цього року розробити проект нормативно-правового акту Кабінету міністрів України про підготовку і проведення Всеукраїнського перепису населення 2011 року.

Крім того, в третьому кварталі цього року Держкомстату доручено розробити проект нормативно-правового акту Кабінету міністрів України про підготовку і проведення пробного перепису населення.

Також Держкомстату доручено в другому півріччі провести нормативно-методологічне та організаційне забезпечення підготовки і проведення Всеукраїнського сільськогосподарського перепису.