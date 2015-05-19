Кількість зареєстрованих переселенців в Україні зросла до 1,29 млн осіб - Мінсоцполітики

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«Станом на 18 травня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних і Київської державних адміністрацій, взято на облік 1 292 834 переселенця, або 1 016 060 сімей із Донбасу та Криму», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, із 366,8 тис. сімей, які звернулися за призначенням грошової допомоги, таку допомогу отримали 303 тис. сімей.

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Як повідомляв УНІАН, станом на кінець квітня на підконтрольній Україні території було зареєстровано 1,26 млн переселенців, або 928,7 тис. сімей, із Донбасу та Криму.

У листопаді 2014 року Кабмін ухвалив постанову, якою передбачено, що призначення і продовження виплати пенсій та всіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за рахунок коштів держбюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування переселенцям здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується відповідною довідкою.

Раніше прем`єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що уряд не буде виділяти бюджетні кошти на території Донецької і Луганської областей, поки їх контролюватиме самопроголошена влада, що підтримується Росією.