Єхануров поскаржився Богатирьовій на незадовільне фінансування

Заходи щодо переходу Збройних Сил України на військову службу за контрактом у першому кварталі 2008 року профінансовано лише на 29%.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на цьому наголосив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у листі до секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з приводу незадовільного фінансування у першому кварталі 2008 року Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки в частині комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом.

Говорячи про фінансове забезпечення виконання заходів Перспективного плану переходу ЗСУ до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, міністр оборони у листі зазначив, що в першому кварталі 2008 року воно здійснювалося не в повному обсязі.

Так, із запланованих коштів у сумі понад 1 млрд. 40 млн. 251 тис. грн., за звітний період поточного року було виділено трохи більш як 302 млн. 120 тис. грн., що становить 29% від спланованої суми.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що тільки у березні поточного року на військову службу за контрактом було прийнято 510 осіб. У той же час за цей період 212 військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом звільнено з лав Збройних Сил України.

Серед причин, які впливають на процес переведення ЗСУ на комплектування військовослужбовцями служби за контрактом міністр оборони України в першу чергу назвав соціальні проблеми.

За його словами, основними мотивуючими складовими до залучення громадян України на військову службу за контрактом є забезпечення житловими приміщеннями та достатній рівень грошового забезпечення, який повною мірою компенсував би навантаження та обмеження під час проходження військової служби.

У зв’язку з відсутністю у більшості військових частин достатньої кількості житлових приміщень для військовослужбовців за контрактом потенційні кандидати відмовляються від служби у Збройних Силах України.

Разом з тим, недостатній рівень грошового забезпечення військовослужбовців служби за контрактом не забезпечує конкурентоспроможності військової служби на ринку праці, ефективного залучення громадян до служби за контрактом у ЗСУ.

На переконання Ю.ЄХАНУРОВА, прискорення процесу переведення Збройних Сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом можливо забезпечити шляхом удосконалення законодавства щодо пільг, гарантій та компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей, які визначено Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовці та членів їх сімей” з метою підвищення рівня мотивації до вступу на військову службу за контрактом.

У листі глави оборонного відомства також зазначається, що на виконання Указу Президента України від 4 березня 2008 року № 196 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України” у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі ЗСУ триває робота щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань прискорення переходу армії на контрактний принцип комплектування.

Зокрема, розроблено проект змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо надання громадянам з повною загальною середньою освітою права вступу на військову службу за контрактом.

Також доопрацьовується проект змін до Положення про проходження військової служби громадянами України щодо привабливих умов військової служби за контрактом.

До Кабінету міністрів України направлено лист щодо поетапного збільшення видатків на потреби ЗСУ з метою забезпечення заходів щодо переходу на комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Крім того, відповідно до постанови Кабміну від 19 березня 2008 року № 226 “Про схвалення Основних напрямів реалізації державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом” у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі ЗСУ розпочато роботу щодо внесення змін до деяких законів України з питань створення умов підвищення рівня освіти військовослужбовців за контрактом.