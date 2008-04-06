Молдова планує відмовитися від експорту коньяка в цистернах
11:13, 06 квітня 2008Суспільство
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Таке завдання поставив президент країни
Молдова має намір поступово виключити експорт виноробної продукції цистернами і постачати вина і коньяки за кордон тільки в пляшках. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Агропромисловому агентстві "Молдова-вин", таке завдання перед керівниками галузі поставив президент Молдови Володимир Воронін, представляючи колективу Агропромислового агентства "Молдова-вин" його нового директора Юрія Карпа.
Як повідомили в прес-службі голови молдавської держави, на представленні В.Воронін заявив, що з агентством "Молдова-вин" пов`язані великі очікування щодо відновлення і розвитку виноградарсько-виноробної галузі Молдови.
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