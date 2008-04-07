Україна скидає зерно у Чорне море?

Українські виробники зерна змушені скидати зерно у Чорне море. Принаймні, про це стверджує британський тижневик "Економіст". Через запроваджені квоти на експорт, українські виробники зерна були змушені раніше цього року скинути в Чорне море зітліле зерно вартістю в 100 млн доларів, стверджує британський часопис "Економіст" у статті, присвяченій згубному впливу експортних обмежень на торгівлю сільськогосподарською продукцією. Українці були змушені це зробити саме в той час, коли світові ринки задихалися від недостатньої пропозиції, в той час як український врожай перевищив внутрішню потребу у зерні.

Протягом останніх двох тижнів, зазначає "Економіст", у своєму прагненні утримати зростання цін на продукти харчування, до експортних обмежень вдалися уряди Камбоджі, Індонезії, Казахстану, Росії, Аргентини, Таїланду і України.

Довідка УНІАН: "Економіст" пише саме про "виробників зерна", не згадуючи при цьому трейдерів.

Ігор Шпак для УНІАН