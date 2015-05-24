Україна збирається брати участь у наступному Євробаченні

Про це повідомив генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, пише Апостроф.

"Так, буде", — заявив Аласанія, відповідаючи на питання, чи буде Україна брати участь у конкурсі.

При цьому, за його словами, остаточне рішення прийме Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) у наступному році.

Читайте такожПідсумки Євробачення-2015: Австралія посіла 5 місце, а господиня-Австрія - останнєГендиректор НТКУ, яка буде реформована в НСТУ, також розповів про кошторис участі.

"Коштує завжди по-різному, залежно від ступеня участі, пакетів трансляцій і т. д. Так чи інакше — це кілька сотень тисяч швейцарських франків. Витрати команди виконавця — окремо", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Україна вперше за 12 років пропустила участь в Євробаченні через фінансові та політичні труднощі.

Вчора у Відні відбувся фінал конкурсу, перемогла Швеція.