З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 9,7%

В Україні інфляція у березні проти лютого 2008 року становила 3,8%.

Про це йдеться у повідомленні Державного комітету статистики України, розміщеному на сайті відомства.

За даними Держкомстату, з початку поточного року зростання споживчих цін становило 9,7%.

Водночас, у березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, у січні-березні до аналогічного періоду 2007 року – 22,5%.

Довідка УНІАН. У січні ц.р. Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року СБ залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У жовтні 2007 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України в 2008 році - з 4,6% до 5,4%.

У держбюджеті на 2008 рік закладений прогнозний показник інфляції на рівні 9,6%.