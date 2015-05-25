Синоптики обіцяють українцям 30-градусну спеку і грози

В Україні переважатиме тепла, до спеки, повітряна маса. Протягом дня передбачається 24-29, місцями до 30 градусів тепла. Проте в західних областях переважатиме свіжа погода, 16-21 градус тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині - грозові дощі, можливі сильні опади. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 16-22, у Тернопільській і Хмельницькій областях 22-27 градусів тепла.

У північних областях вночі опадів не очікується, вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

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В центральній частині - дощі і грози можливі тільки вдень. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-29, місцями 30 градусів тепла.

У східних областях без опадів, лише місцями дощі та грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

У південній частині вночі буде ясно, вдень пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У Києві вночі опадів не очікується, вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.