Затриманим за напад на АЗС і вбивство міліціонерів у Києві призначено психіатричну експертизу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління з нагляду за кримінальними провадженнями МВС, СБУ і фіскальної служби Генеральної прокуратури України Юрій Севрук.

“По даному кримінальному провадженню проведено великий обсяг слідчих дій, і на даний час тривають психолого-психіатричні експертизи (затриманих), за результатами яких кримінальне провадження буде направлено до суду”, - сказав Севрук.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 травня молодики у масках, погрожуючи зброєю, скоїли розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Читайте такожВбивства Калашнікова, Бузини та міліціонерів у Деснянському районі не пов'язані між собою - МВСКоли правоохоронці спробували затримати злочинців, розпочалася стрілянина. В результаті загинуло двоє міліціонерів, ще троє - потрапили до лікарні з пораненнями.

У затриманих вилучено цілий арсенал. Зокрема, автоматичну зброю, гранатомет та вибухівку.

5 травня Деснянський райсуд столиці обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою трьом зловмисникам, які в ніч на 4 травня напали на АЗС та розстріляли правоохоронців, двом підозрюваним 17 років, ще одному – 20.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), ст.348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).