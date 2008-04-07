Проти посадовців Черновецького порушили кримінальну справу

Столична міліція порушила кримінальну справу проти посадовців Київської міської державної адміністрації за нецільове використання 534 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, працівниками столичної Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб Київської міськдержадміністрації.

Попередньо встановлено, що в період з січня 2006 по серпень 2007 року у службові відрядження в складі делегацій КМДА направлялись особи, які не є її працівниками (депутати Київської міської ради, представники засобів масової інформації, громадських організацій, ветерани, особи, які не перебувають в трудових відносинах з апаратом виконавчого органу КМДА).

Головним фінансовим управлінням зазначеної адміністрації було профінансовано такі відрядження за рахунок асигнувань, передбачених у видатках міського бюджету на зміцнення і розвиток міжнародних зв’язків, відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей, прийомів.

Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків, а також нецільового використання 534 тис. грн. бюджетних коштів.

Слідчим відділом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему України).