Проти посадовців Черновецького порушили кримінальну справу
Нецільове використання півмільйона гривень
Столична міліція порушила кримінальну справу проти посадовців Київської міської державної адміністрації за нецільове використання 534 тис. грн. бюджетних коштів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, працівниками столичної Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб Київської міськдержадміністрації.
Попередньо встановлено, що в період з січня 2006 по серпень 2007 року у службові відрядження в складі делегацій КМДА направлялись особи, які не є її працівниками (депутати Київської міської ради, представники засобів масової інформації, громадських організацій, ветерани, особи, які не перебувають в трудових відносинах з апаратом виконавчого органу КМДА).
Головним фінансовим управлінням зазначеної адміністрації було профінансовано такі відрядження за рахунок асигнувань, передбачених у видатках міського бюджету на зміцнення і розвиток міжнародних зв’язків, відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей, прийомів.
Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків, а також нецільового використання 534 тис. грн. бюджетних коштів.
Слідчим відділом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему України).