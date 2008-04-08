Українців найбільше непокоїть здоров`я, а потім - бензин (опитування)

95% українців збереження здоров`я турбує більше ніж соціальні, політичні та економічні проблеми, політика взагалі турбує менше половини населення України.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного аналітичним центром "Соціоконсалтинг" на замовлення Добродійного фонду Бориса ЛИТОВСЬКОГО "Здоров`я нації".

Зокрема, збереження здоров`я дуже турбує 76% і частково - 19% опитаних.

Як відзначають у Фонді, показово, що медики лідирують і в рейтингу довіри, небагато поступившись лише вчителям: лікарям довіряють 58% опитаних, педагогам - 65%. Третє місце у рейтингу довіри зайняли сусіди з показником 51%.

”На протилежному кінці списку - політики. "Переможці" - народні депутати - 8% (повна довіра всього 1%), далі йде уряд - 10% (повна довіра також 1%). Ситуація в парламенті дуже турбує 44% і частково 31% респондентів, урядові виплати компенсацій в Ощадбанку - 40% і 24%, вступ до НАТО - 36% і 32% респондентів”, зазначається у дослідженні.

Разом з тим, залишаються актуальними економічні питання: бензин і газ дуже турбують 65% респондентів, пенсійне і соціальне забезпечення - 51%.

Опитування "Громадська думка щодо організації меддопомоги в Україні і політико-соціальні пріоритети населення" проводилося з 9 по 23 березня. В опитуванні взяли участь 2007 респондентів. Похибка не перевищує 2%.