В Україні понад 160 тисяч дітей-переселенців - Мінсоцполітики

Такі дані озвучив директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса, повідомляє Радіо Свобода.

«За нашими даними, дітей 167 тисяч. Але це ті, які зареєстровані в управліннях праці та соціального захисту населення. І ми кажемо про те, що є багато дітей, батьки яких не звертаються, або ж немає потреби звернутися до соціальних служб – вони адаптувалися», – зазначив Колбаса.

Також посадовець повідомив, що частина дітей вивезена у Росію. Але скільки точно – не відомо.

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«У нас є дані тих сімей, які ми можемо контролювати. Це прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, які виховують дітей-сиріт. До 15-ти дитячих будинків сімейного типу з Луганська і з Донецька виїхали на територію Російської Федерації», – сказав Колбаса.

У кожному дитбудинку сімейного типу перебувало від п’яти до десяти дітей, уточнив чиновник. При цьому він зазначив, що за неофіційними даними, якими володіють громадські організації, на окупованій території залишилося більше двох тисяч дітей, які позбавлені батьківської опіки.