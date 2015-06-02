В Україні обмежили рух вантажного транспорту в денний час

"Укравтодор" ввів обмеження на переміщення великовагового автотранспорту в спекотну пору року: пересуватися основними автомобільними дорогами загального користування можна буде в основному вночі. Про це повідомляє DT.ua.

"Рухаючись по дорозі, покриття якої піддається деформаціям, великоваговий транспорт загальною масою понад 24 тонни з навантаженням більше 7 тонн на вісь залишає на ньому свій слід - глибокі колії, по яких утворюються тріщини, а потім неймовірних розмірів вибоїни", - роз'яснює причини заборони начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху "Укравтодору" Олег Федоренко.

Читайте також"Укравтодор" обіцяє засипати всі ями на дорогах до липняРазом з тим заборона буде діяти тільки в спекотні дні, при прохолодній погоді обмежень на пересування не має. "Дати початку та завершення тимчасових обмежень будуть визначатися в залежності від температурних показників повітря. Час обмеження встановлюватися залежно від районування території областей - в більшості випадків від 9-10 годин ранку до 21-22 години вечора", - додав Федоренко.

Відзначається, що на поточний момент вже встановлені відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні панно, а також визначені місця тимчасового відстою транспортних засобів на період дії обмежень.

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