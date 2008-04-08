В Америці оголосили лауреатів Пулітцерівської премії

Газета Washington Post одержала Пулітцерівську премію в шістьох номінаціях.

Серед них - найпрестижніша нагорода в номінації «За журналістику на користь суспільства», передає Бі-Бі-Сі.

Премію здобула серія публікацій про погане лікування американських солдатів у госпіталі Walter Reed у Вашингтоні. Публікації викликали бурю обурення в країні і призвели до відставки міністра сухопутних військ і одного з армійських генералів.

Кореспонденти Washington Post Дана ПРІСТ і Енн ГАЛЛ та фотограф Мішель дю СІЛЛЬ докладно змалювали, як госпіталь Walter Reed кишів мишами й тарганами, а поранені солдати багато місяців мусили чекати компенсації за інвалідністю.

Washington Post також преміювали за висвітлення вбивства 32 осіб у Технологічному університеті Вірджинії в номінації "Термінова новина".

У номінації "Найкращий міжнародний репортаж" премію одержав Стів ФАЙНАРУ за серію публікацій про приватні охоронні фірми в Іраку.

Колумніст Washington Post Стівен ПЕРЛСТАЙН одержав премію Пулітцера за "дослідження економічних лих країни з майстерною ясністю".

Кореспондентів газети Джо БЕКЕР і Бартон ГЕЛЛМАН було премійовано в номінації "Найкращий репортаж про національну політику" за статті про механізми впливу віце-президента Діка ЧЕЙНІ.

Також нагороду здобув нарис газети про скрипаля світового рівня, який грав у метро для байдужих пасажирів.

Премію за журналістське розслідування поділили дві газети: New York Times - за публікації про токсичні компоненти ліків та інших товарів, що імпортуються з Китаю, а Chicago Tribune - за виявлення вад у державних стандартах безпеки іграшок та інших товарів для дітей.

Премія за найкращий фоторепортаж дісталася агентству Рейтер, яке раніше не одержувало Пулітцерівської премії, за знімок, на якому було зображено японського фотографа, вбитого під час антиурядових демонстрацій у Бірмі минулого року.

Премія Пулітцера названа за ім’ям американського газетного магната Джозефа Пулітцера, який помер 1911 року. Перші премії було присуджено 1917 року, тож нинішній сезон - вже 92-ий.

Премії з літератури, драматургії та музики присуджуються тільки громадянам США; у журналістських номінаціях претенденти можуть бути громадянами будь-якої країни, але їхні твори мають бути опубліковані в американських газетах.

У всіх номінаціях лауреати отримують по 10 тисяч доларів. Винятком є найвища премія - за журналістику на користь суспільства. За це дають золоту медаль.