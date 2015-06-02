Аксьонов запропонував кримчанам збирати дощову воду

На думку Аксьонова, в Криму треба впроваджувати технології, які працюють в інших країнах. В якості прикладу "голова" Криму привів Оман і Ізраїль.

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За його словами, сьогодні вже розробляється програма, яка дозволить кримчанам навчитися збирати воду, повідомляє РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Мінагропроду Олексій Павленко заявляв, що посівна площа в Криму в останні роки становила 750 тис. гектарів, з яких 135 тис., або 18%,зрошувалися.

У поточному році через неправильне управління системами поливу зрошувані площі скоротилися в 10 разів, у зв'язку з чим в Криму не вдалося посіяти традиційну для півострова культуру – рис на площі 13,5 тис. га.