У Дніпропетровську трьом хлопцям пред`явили обвинувачення у 21-му вбивстві

Прокуратура Дніпропетровської області 24 березня пред’явила обвинувачення трьом зловмисникам за скоєння 21-го вбивства на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області Петро ОВЧАР.

За його словами, слідство проведено у стислі строки, менше ніж за 9 місяців. П.ОВЧАР зазначив, що матеріали кримінальної справи становлять 39 томів, провина обвинувачуваних повністю доведена у ході слідства. Проведено весь комплекс судово-медичних експертиз, а також експертиза ДНК підозрюваних у вбивствах та загиблих людей. Судово-психіатрична експертиза визнала обвинувачених осудними.

За словами П.ОВЧАРА, один із обвинувачених має відповідати за скоєння 21-го навмисного вбивства людей за обставин, що обтяжують, двох замахів на навмисне вбивство, чотирьох розбійних нападів, жорстоке поводження з тваринами, зберігання вогнепальної зброї. Цей звинувачуваний свою вину не визнає.

Другого спільника злочинної групи прокуратура обвинувачує у 18 навмисних вбивствах при обтяжуючих обставинах, трьох розбоях, жорстокому поводженні з тваринами та зберігання вогнепальної зброї.

Третього зловмисника прокуратура обвинувачує у замаху на навмисне вбивство та розбійний напад.

Двоє останніх обвинувачуваних свою провину визнали частково.

Як повідомив на прес-конференції слідчий в особливо важливих справах прокуратури Дніпропетровської області Богдан ВЛАСЕНКО, родичі шістьох убитих зловмисниками людей вимагатимуть на суді моральної компенсації від вбивць у розмірі близько 100 тис. грн. кожному.

За його словами, у ході слідства правоохоронці вилучили за місцем проживання зловмисників компакт-диски та мобільні телефони з відеозаписами епізодів вбивств. Також Б.ВЛАСЕНКО уточнив, що слідчі вилучили з каналізаційних стоків три мобільні телефони, викрадені зловмисниками у своїх жертв.

Б.ВЛАСЕНКО заявив, що за свідченнями обвинувачених вони скоювали вбивства людей з корисних мотивів, з метою пограбування.

«Злочинці знімали момент убивства людей на відеокамеру, «щоб на старості років було про що згадати», - процитував слідчих з особливо важливих справ свідчення обвинувачуваних.

Наразі обвинувачувані знайомляться з матеріалами кримінальної справи, яка має бути направлена для розгляду до апеляційного суду Дніпропетровської області до 23 квітня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2007 року у Дніпропетровську було затримано трьох двадцятирічних місцевих жителя за підозрою у скоєнні 21 вбивства на території Дніпропетровської та Запорізької областей.