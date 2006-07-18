МНС готується до сезонної міграції

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи готується до сезонної міграції птахів та протидії пташиному грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир ХОЛОША.

“Наша Координаційна рада (з питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання пандемії грипу – УНІАН) і наші підрозділи готуються до сезонної міграції птахів”, - сказав він.

В.ХОЛОША нагадав, що останній випадок пташиного грипу було зафіксовано на Сумщині на початку червня.

За його словами, на сьогодні ситуація щодо пташиного грипу в Україні залишається напруженою, особливо у тих регіонах, які за ландшафтно-географічними особливостями є територіями ризику і через які проходять головні міграційні шляхи диких перелітних птахів. В.ХОЛОША підкреслив, що, виходячи з цього, Координаційна рада та міністерство вживають відповідні заходи, спрямовані на забезпечення постійної готовності органів та підрозділів служби цивільного захисту до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з високопатогенним грипом. Зокрема, створені мобільні оперативні групи та зведені загони МНС України на випадок оперативного реагування на високопатогенний грип птиці.

У свою чергу, начальник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ зазначив, що МНС у всіх областях проведено спеціальні навчання щодо протидії пташиному грипу. За його словами, в цих навчаннях брали участі, крім підрозділів МНС, спеціалісти Міноборони, Міністерства охорони здоров’я, МВС.

“У наших рятувальників є відповідний досвід, і це відзначають міжнародні експерти”, - запевнив І.КРОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, осередки пташиного грипу в Україні були зафіксовані на території Автономної Республіки Крим у грудні 2005 року – січні 2006 року та у с. Піски Буринського району Сумської області – у червні 2006 року.