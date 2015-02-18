В Україні заборонили показ фільму "Брат-2"

В повідомленні Держкіно говориться, що "мова йде про фільм "Брат-2", який заборонено для кіно-театрального і телевізійного показу, публічного комерційного відео та домашнього відео на всій території України, оскільки він містить сцени, що є принизливими для українців за національною ознакою, а також через некоректність демонстрації цього фільму в час агресії на сході країни".

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Також за повідомленням Держкіно, у видачі прокатних посвідчень відмовлено телесеріалам "Із життя капітана Черняєва" та "Павутиння 8". Обидві стрічки містять популяризацію силових структур РФ і формування позитивного іміджу їх представників.

Як зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Держкіно вважає недоречним демонстрацію цих стрічок в умовах незаконної анексії Криму Росією, а також продовження агресії на сході України".