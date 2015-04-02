Голова Держкіно назвав чотири категорії російських фільмів, що несуть загрозу

Про це він заявив в коментарі виданню Медуза.

"Я б виділив чотири основні критерії, які запропонував використовувати і на законодавчому рівні. Перша категорія - це фільми, які популяризують держоргани країни-агресора у всіх проявах, як історичних, так і сучасних. Друга - фільми, які принижують за національною ознакою. Третя - фільми, які виправдовують або не визнають анексії та окупації частини території України. Четверта - фільми, які спотворюють історію України, показують, ніби української держави і нації не існує", - сказав Іллєнко.

Він акцентував увагу на тому, що заборона російських фільмів і серіалів в Україні є мірою вимушеноюі вжитою у відповідь.

"Не ми першими почали забороняти кіно. Перший раз це зробили росіяни в 2002 році, коли заборонили фільм "Молитва про гетьмана Мазепу", - заявив Іллєнко.

Читайте такожЛуценко пояснив, чому Рада заборонила трансляцію всіх нових російських фільмівТакож він вважає, що показувати фільми про російський спецназ зараз "за межею моралі", оскільки їх на телеекранах "може побачити дружина або мати українського військового, який загинув від рук цього самого спецназу".

Одночасно український кінокритик, журналіст, і колишній член експертної комісії з питань демонстрування та розповсюдження фільмів при Міністерстві культури України Аксінья Куріна вважає заборону російських фільмів актом цензури, абсурдним і безглуздим в країні, яка декларує своє майбутнє як спільне з Євросоюзом і в якій спокійно працюють російські банки і продаються російські товари.

"Де-юре і де-факто це орган політичної цензури, діяльність якого порушує статтю 15 Конституції України. Мені здається, доречна експертна рада з дитячих психологів, які присвоюють вікові рейтинги, але вирішувати за дорослих людей, що їм дивитися, не слід", - вважає Куріна.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною радою закон «Про внесення змін у деякі закони України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України».

Законом забороняється розповсюдження і публічна демонстрація фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових або силових формувань РФ або окремих представників, і фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний з діяльністю зазначених органів чи формувань.