Погода на 9 - 12 квітня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі на сході, а вдень на крайній півночі та заході місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди тумани.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 16-21°, на узбережжі морів та в Карпатах 10-15°.

10-11 квітня - мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів, лише вдень у північних та центральних областях окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°, на узбережжі морів 10-15°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

12- 13 квітня - невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози, лише у південній частині та східних областях, а вдень 13 квітня і у західних та північних областях переважно без опадів. Температура вночі 6-12°, 12 квітня у східних областях та південній частині 4-9°; вдень 15-21°, на півдні і сході місцями 23-25°, на узбережжі морів 11-14°, 13 квітня у західних областях 10-16°, у північних та більшості центральних областей 14-19°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

У Києві у середу у другій половині дня місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

У Київській області завтра у другій половині дня очікується місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 16-21°.

10-11 квітня у Києві та області - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

Вдень 12 квітня та вночі 13 квітня у столиці та області очікується короткочасний дощ, гроза; в решту часу без істотних опадів. Температура вночі - 6-12°; вдень 12 квітня - 16-21°, 13 квітня - 14-19°.