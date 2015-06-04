"Гетьман Сагайдачний" завернув бойовий корабель РФ, який вів розвідку біля територіальних вод України

Як повідомляє прес-служба ВМС на своїй сторінці у Facebook, 3 червня фрегатом українських ВМС "Гетьман Сагайдачний" в ході виконання завдань у визначеному районі Чорного моря було виявлено сторожовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації "Ладний", який намагався вести розвідку безпосередньо неподалік територіальних вод України.

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Крім того, як зазначається, російський корабель, перебуваючи у дрейфі, знаходився на рекомендованому шляху руху цивільних суден, що складало загрозу безпеці судноплавства.

"Українські військові моряки у ситуації, що склалася, уточнили завдання морським прикордонникам. З метою припинення зухвалої діяльності з боку корабля країни-агресора, чергові сили флоту були приведені у підвищену ступінь готовності, в море додатково вийшли ракетний катер ВМС ЗС України "Прилуки" і базовий тральщик "Генічеськ", у небо піднявся вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади. Державна прикордонна служба України також додатково направила в море корабель морської охорони "Миколаїв". Російський корабель "вели" радіотехнічні пости берегової системи спостереження", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, невдовзі "Ладний" через рішучі і злагоджені дії вітчизняних військових моряків і морських прикордонників був змушений відмовитися від реалізації своїх недружніх планів і вирушив у зворотному від українського берега напрямку. Фрегат "Гетьман Сагайдачний" випроводив непроханого "гостя".