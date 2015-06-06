На Оболоні в Києві продовжується протистояння між правоохоронцями та противниками КиївПрайда
На Оболоні в Києві продовжується протистояння між працівниками міліції та невідомими у масках, які перешкоджали проведенню сьогоднішнього «Маршу рівності» представників ЛГБТ-спільноти.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі близько 50 невідомих у масках перебувають з одного боку проїжджої частини біля торговельного центру “Дрім таун”, а близько сотні працівників міліції- з іншого.
Молодики кидають у міліціонерів стільцями та плакатами. Вони агресивно налаштовані і закликають один одного до сутичок з міліцією.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві під час «Маршу рівності» на Оболонській набережній виникла сутичка, один працівник міліції отримав поранення. За протиправні дії затримано кілька осіб.
Вже після завершення маршу на Оболонській набережній з`явилася велика колона агресивно налаштованих осіб, які почали переслідувати учасників маршу. Міліція перекрила молодикам шлях і намагається затримати.