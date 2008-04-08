Хто очолить українську ”доньку” Газпрому?

Газпром на початку квітня зареєстрував дочірнє підприємство в Україні, повідомив РосБізнесКонсалтингу поінформований співрозмовник у Києві. За його даними, компанію очолить начальник управління по роботі з країнами близького зарубіжжя департаменту маркетингу, переробки газу і рідких вуглеводнів ВАТ "Газпром" Анатолій Підмишальський. Цю інформацію підтвердив агентству на умовах анонімності співробітник "Нафтогазу України".

Компанія "Газпром Україна" має намір звернутися до української Національної комісії регулювання електроенергетики для отримання ліцензії на постачання газу за нерегульованим тарифом. Згідно з українсько-російським домовленостями, дочірнє підприємство Газпрому може продавати на українському ринку кінцевим споживачам 7,5 млрд куб. м газу за рік.

За російсько-українськими домовленостями від 13 березня ц.р. при зміні схеми постачань газу на Україну "Нафтогаз України" отримає право самостійно купувати імпортний газ на кордоні, а дочірня структура Газпрому - право продавати на українському ринку кінцевим споживачам не менше 7,5 млрд куб. м газу за рік. При цьому раніше не називалося, у кого купуватиме газ "Нафтогаз України" і яка компанія від імені Газпрому продаватиме зазначений об`єм газу.

Нині сторони продовжують обговорення взаємодії в газовій сфері.