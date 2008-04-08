Куніцин вважає популістським рішення міськради Севастополя

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає популістськими сьогоднішні рішення міської ради про проведення референдуму щодо недовіри міськдержадміністрації, а також про звернення до Верховної Ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів видачі землі Севастополя посадовцями МДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи журналістам своє ставлення до згаданих рішень міськради.

“Переконаний, рішення міськради ніякої юридичної основи під собою не має. Адміністрація буде діяти у відповідності з законодавством, рішення буде опротестоване в судовому порядку, через прокуратуру. Рішення популістське”, – сказав С.КУНІЦИН.

На думку голови міськадміністрації, питання щодо незаконного виділення земель мають вирішуватися у суді.

“Ми вже були знайомі за останні роки з масою рішень, гучних звинувачень, а потім все це розсипалося в суді”, – зазначив С.КУНІЦИН.

Він спростовує звинувачення міськради Севастополя у незаконному земле відведенні. “Адміністрація ні пяді севастопольської землі нікому не продала. А якщо навіть за рішенням суду – підкреслюю – ми виділили в оренду якусь ділянку землі – нас примусив суд, – то це не значить, що цю землю хтось украв”, – заявляє голова міськадміністрації.

Водночас він звинуватив міську раду у спробі передати 13 тис. га. в мисливських угіддях приватній структурі.

“Почитайте проект рішення міськради про те, щоб 13 тисяч гектарів дати приватному підприємству в мисливських угіддях. Це ж не 300 га, по яких звинувачують міськадміністрацію... Ми знаємо, хто стоїть за цим, які комерційні структури”, – заявив С.КУНІЦИН. “Ми сьогодні разом з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб викрити факти корупції по відношенню до тих земельних ділянок, які продаються через підставні фірми по місту Севастополю”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міськрада сьогодні призначила референдум щодо недовіри держадміністрації міста.

Таким чином, міська рада Севастополя на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримала вимогу депутатів міськради - членів контрольної комісії зі з’ясування причин і обставин передачі суб’єктам господарювання земель різних категорій про призначення і проведення місцевого (консультативного) референдуму. На плебісцит буде винесене “питання недовіри міській державній адміністрації у зв’язку з її діями по передачі різним суб’єктам господарювання земель міста Севастополя під забудову”.

За попереднім рішенням, референдум має відбутися 25 травня.

Крім того, міськрада звернеться до Верховної Ради України “з вимогою створити тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин передачі посадовими особами Севастопольської міської державної адміністрації земель міста під забудову”.