У православних розпочався Петрів піст

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, посилаючись на голову адміністративного апарата Київської Митрополії архимандрита Віктора (Коцабу), у народі цей піст отримав назву Петрівка. Найдовше Петрівка може тривати шість тижнів, а найменше - 8 днів. Цей піст не є суворим.

“Петрів піст уцерковній традиції вважається не суворим, тому що у суботні, недільні і святкові дні дозволяється вживати рибу. Ця умовна не строгість має контекст. Справа у тому, що назви цього посту - Петрівка чи Петрів піст - швидше традиційні для церковного народу, ніж для церковного уставу, в якому він називається Апостольським постом”, - розповів отець Віктор.

На думку священика Петрів піст можна було б називати місіонерським.

“Сьогодні цей піст можна було б називати місіонерським, адже саме місіонерської роботи як ніколи потребує наш народ та наша Церква. Саме для того, щоб ми могли змінити своє життя, стати кращими через боротьбу із пристрастями, а також для того, щоб ми завжди пам'ятали про християнську місію - свідчити про Воскресіння - Церква і встановила цей піст. Кожен може і повинен долучитися до нього і зробити так, щоб його добрі справи свідчили про Отця нашого, який є на небесах”, - розповів отець Віктор.

За словами священика, історичні відомості про піст святих Апостолів сягають перших століть християнства. З IV століття про нього є свідчення у святителів Афанасія Великого і Амвросія Медіоланського, а з V ст. — у святителя Льва Великого і Феодорита Кирського.

“Перша християнська община складалася з Апостолів та їхніх учнів. Спочатку вони були зібрані в Сіонській Світлині, де після Свого Воскресіння їм явився Господь. Потім стали свідками Його Вознесіння, а через 10 днів, на П'ятидесятницю, на них зійшов Святий Дух. Найближчі послідовники Спасителя з малоосвічених рибарів перетворились на проповідників Євангелія. Апостоли вийшли на проповідь Христа. Саме в пам'ять про їхні труди та подвиги Церква і встановила Апостольський піст”, - зазначив архімандрит.

Отець Віктор нагадав, що у деяких регіонах України день святого Петра вважався святом рибалок, тому що апостол Петро відомий як покровитель рибного промислу. Є відомості, що раніше рибалки молилися йому, відправляли молебні, всією громадою збирали на свічку, яку ставили у церкві перед іконою Петра.

День святих апостолів Петра і Павла, 12 липня, зазвичай в Україні був великим святом. До нього готувалися заздалегідь: білили хати, вішали рушники, а зранку обов’язково йшли до церкви.