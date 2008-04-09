Кабмін пропонує забрати з Мінюсту бюро кредитних історій

Кабінет Міністрів України пропонує передати функції державного регулювання бюро кредитних історій з Міністерства юстиції України в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.

Це передбачено в законопроекті "Про внесення змін до Закону України "Про організацію формування і обігу кредитних історій", зареєстрованого у Верховній Раді 3 квітня.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що аналіз законодавства у сфері діяльності бюро кредитних історій країн близького закордону свідчить, що уповноваженим органом у сфері державного регулювання і контролю над діяльністю бюро кредитних історій в цих країнах є відповідний уповноважений орган з регулювання фінансових ринків.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні зареєстровано чотири бюро кредитних історій: ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», ЗАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ТОВ «Бюро кредитних історій «Російський Стандарт».