Кабмін пропонує забрати з Мінюсту бюро кредитних історій

06:50, 09 квітня 2008
Суспільство
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Це, радше, питання фінансових ринків

Кабінет Міністрів України пропонує передати функції державного регулювання бюро кредитних історій з Міністерства юстиції України в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.

Це передбачено в законопроекті "Про внесення змін до Закону України "Про організацію формування і обігу кредитних історій", зареєстрованого у Верховній Раді 3 квітня.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що аналіз законодавства у сфері діяльності бюро кредитних історій країн близького закордону свідчить, що уповноваженим органом у сфері державного регулювання і контролю над діяльністю бюро кредитних історій в цих країнах є відповідний уповноважений орган з регулювання фінансових ринків.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні зареєстровано чотири бюро кредитних історій: ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», ЗАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ТОВ «Бюро кредитних історій «Російський Стандарт».

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