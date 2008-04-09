В українців накопичилося чимало нарікань на роботу посольств країн ЄС

Сьогодні у Києві відбудеться перше засідання спільного моніторингового комітету з питань виконання угоди між Україною та Євросоюзом про спрощення візового режиму. Експерти проаналізують, чи стало українцям легше їздити до країн ЄС.

За три місяці дії угоди про спрощення візового режиму в українців накопичилося чимало нарікань на роботу посольств та консульських служб країн Євросоюзу. Підтвердження тому – скарги українських журналістів, яким було відмовлено в оформлені шенгенської візи, як це передбачено чинною угодою. Тому експерти обох сторін зібралися, аби відпрацювати механізм урегулювання суперечливих питань, каже речник міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. «Це перший так званий моніторинговий комітет, який має на меті піддати аналізу імплементацію угоди між Україною та ЄС, визначити всі її слабкі сторони», - наголошує представник МЗС. У ході засідання планується розглянути регламент роботи моніторингового комітету, а також допрацювати і підписати договір за результатами засідання. Українську сторону під час зустрічі представлятиме заступник міністра закордонних справ Єлисєєв, а європейську - начальник візового відділу Генеральної дирекції у сферах юстиції, свободи та безпеки Єврокомісії де Кестер.

Німецька хвиля