Газпром зареєстрував в Україні свою «доньку»

ВАТ «Газпром» (Росія) у рамках досягнутих російсько-українських газових домовленостей створило в Україні дочірнє підприємство «Газпром-Україна».

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, передбачається, що створена компанія звернеться у Національну комісію регулювання електроенергетики України для отримання ліцензії на постачання газу українським промисловим споживачам за нерегульованим тарифом.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менш ніж 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» – ЗАТ «УкрГаз-Енерго».