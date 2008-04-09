Тимошенко натравить Генпрокуратуру на відомство Вінського

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури України порушення кримінальних справ за фактами зловживань в «Укравтодорі» та «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, продемонструвавши членам уряду й журналістам акти обсягом у 1621 сторінку за результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління в Міністерстві транспорту та зв`язку.

«Всі ці матеріали будуть направлені в Генеральну прокуратуру. Тут кожен акт оформлено й пронумеровано, складено реєстр. І якщо за цими фактами не буде порушено кримінальних справ, то це буде питання не до «Укрзалізниці» та «Укравтодору», а питання до ГПУ. Я особисто триматиму на контролі це питання, поки Генпрокуратура не порушить кримінальні справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що в результаті зловживань «Укрзалізниця» та «Укравтодор» недоотримали мільярди. За її словами, серед основних зловживань – заниження для своїх комерційних структур тарифів на вантажні перевезення, а також придбання товарів і послуг за завищеними цінами.

«Це історія злочинів попередньої влади тільки в «Укрзалізниці» і в «Укравтодорі» - мільярди. Але ми ще абсолютно не досліджували порти й нафтогазову галузь, і колосальну кількість напрямків, що знаходиться в системі вивчення. Але те, що в нас зараз є, - це, я переконана, увійде до історії як не можна робити політику і владу в Україні. Я хочу сказати, що при владі в цьому секторі були хабарники й злодії, інших там просто не було», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що Кабінет міністрів України має намір вжити заходів із наведення порядку в усьому секторі народного господарства країни.