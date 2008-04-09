У Тимошенко назвали стартову ціну Укртелекому

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій «Укртелекому».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Фонду держмайна України Олександр ПОТІМКОВ.

За його словами, стартова ціна - 12 млрд. грн.

При цьому він додав, що умови потребують лише технічного корегування.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, стартову ціну в 12 млрд. грн. запропонував Кабміну Фонд державного майна.

Наприкінці лютого цього року ФДМУ оголосив про початок підготовки до проведення конкурсу з продажу 67,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком» з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

При цьому Фонд держмайна запропонував потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакету акцій «Укртелекому».

Уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” у період з другої декади лютого по грудень 2008 року. Про це йдеться у доповненні до розпорядження Кабінету міністрів № 249-р від 6 лютого 2008 року.

Відповідно до оприлюдненої інформації, пакет у розмірі 25% + 1 акцію буде закріплено в державній власності.

«Укртелеком», за рішенням уряду, внесений до списку підприємств, що приватизуються цього року.

Фонд держмайна планував у серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій ВАТ «Укртелеком». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%.

У власності держави закріплено 50%+1 акція підприємства.

ВАТ «Укртелеком» - один з провідних національних операторів зв`язку, є монополістом на ринку фіксованого місцевого зв`язку, займаючи понад 80% ринку і маючи більш ніж 10 млн. абонентів. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету і мобільного зв`язку (ТМ Utel).