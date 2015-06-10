Рятувальники сьогодні проводять пінні атаки для ліквідації пожежі на нафтобазі (фоторепортаж)

Небезпеки вибуху на палаючої нафтобазі під Києвом немає, рятувальники готують наступну пінну атаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу.

Станом на 13 годин 10 червня рятувальникам вдалося охолодити і загасити 3 цистерни, одна з яких – з олією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Як відзначають в ДСНС, для гасіння пожежі задіяні шість одиниць техніки і чотири стволи, генератори піни ГПС-600.