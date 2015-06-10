Рятувальники сьогодні проводять пінні атаки для ліквідації пожежі на нафтобазі (фоторепортаж)
16:13, 10 червня 2015Суспільство
2077 0
В результаті першої пінної атаки рятувальникам вдалося загасити одну цистерну.
Рятувальники проводять пінні атаки / ДСНС / facebook.com
Небезпеки вибуху на палаючої нафтобазі під Києвом немає, рятувальники готують наступну пінну атаку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу.
Станом на 13 годин 10 червня рятувальникам вдалося охолодити і загасити 3 цистерни, одна з яких – з олією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.
Як відзначають в ДСНС, для гасіння пожежі задіяні шість одиниць техніки і чотири стволи, генератори піни ГПС-600.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter