Після тривалої хвороби помер екс-нардеп Володимир Бойко

02:21, 11 червня 2015
Суспільство
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10 червня після тривалої хвороби на 77-му році пішов з життя почесний президент ММК ім. Ілліча та маріупольського футбольного клубу «Іллічівець», Герой України Володимир Семенович Бойко.

112.ua

Про це повідомляє Сайт города Мариуполя.

Володимир Бойко народився в 1938 році. Практично все його життя було пов'язане з Маріуполем і комбінатом імені Ілліча. Він прийшов на завод в 1955 році трубопроводчиком, а в 1990-му очолив підприємство.

Тричі обирався депутатом Верховної Ради. Почесний громадянин міста Маріуполя та почесний президент ФК "Іллічівець".

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