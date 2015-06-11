Після тривалої хвороби помер екс-нардеп Володимир Бойко
02:21, 11 червня 2015Суспільство
3514 0
10 червня після тривалої хвороби на 77-му році пішов з життя почесний президент ММК ім. Ілліча та маріупольського футбольного клубу «Іллічівець», Герой України Володимир Семенович Бойко.
Бойко помер після тривалої хвороби / 112.ua
Про це повідомляє Сайт города Мариуполя.
Володимир Бойко народився в 1938 році. Практично все його життя було пов'язане з Маріуполем і комбінатом імені Ілліча. Він прийшов на завод в 1955 році трубопроводчиком, а в 1990-му очолив підприємство.
Тричі обирався депутатом Верховної Ради. Почесний громадянин міста Маріуполя та почесний президент ФК "Іллічівець".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter