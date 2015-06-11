Після тривалої хвороби помер екс-нардеп Володимир Бойко

Про це повідомляє Сайт города Мариуполя.

Володимир Бойко народився в 1938 році. Практично все його життя було пов'язане з Маріуполем і комбінатом імені Ілліча. Він прийшов на завод в 1955 році трубопроводчиком, а в 1990-му очолив підприємство.

Тричі обирався депутатом Верховної Ради. Почесний громадянин міста Маріуполя та почесний президент ФК "Іллічівець".