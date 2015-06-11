У Дніпропетровську презентували пересувну казарму для військових українського виробництва

Як передає кореспондент УНІАН, це спільний проекту «Фонду оборони країни», української компанії з іноземними інвестиціями «NewArk» та "Південного машинобудівного заводу".

Пересувна казарма являє собою кімнату площею 65 кв. метрів, оснащену кондиціонером. В казармі є 32 ліжка, телевізор, приставні стільці. При транспортуванні розміри казарми, яка складається з металевих конструкцій зменшуються втричі.

За словами головного конструктора модуля, представника компанії «NewArk» Вадима Беляєва, пересувна казарма була зібрана на «Південмаші» з деталей, які були поставлені з багатьох підприємств України в рамках кооперації.

«Це на 98% український продукт. Модуль забезпечує комфортні умови проживання при температурі від -40 до +40 градусів за Цельсієм, також він може бути оснащений системами водопостачання, каналізації, опалення. При розробці цього проекту ми враховували вимоги приписів штабів армій НАТО, а також нагальні потреби сучасної української армії. А саме - зменшення витрат на тилове забезпечення військових; переведення військових підрозділів на режим мобільного базування, що зможе істотно підвищити бойову готовність армії. Для розгортання модуля, навіть в польових умовах, потрібно від 60 до 90 хвилин», - зазначив Беляєв.

Він також повідомив, що на «Південмаші» можливо виготовляти до 50 таких модулів щодоби.

Експериментальний зразок пересувної казарми для військових вартістю 1 млн грн виготовлений на замовлення «Фонду оборони країни», який акумулює благодійні внески.

«Фонд вже кілька місяців опікується цим проектом. Українські військові наразі дуже потребують нормальних умов перебування в зоні ведення бойових дій. Крім пересувної казарми, на замовлення «Фонду оборони країни» на «Південмаші» будуть виготовлені «штабний» модуль та модуль для тренінгів військових. Ми хочемо показати, що такі сучасні мобільні конструкції для військових можливо виробляти в Україні», - підкреслив голова «Фонду оборони країни» Павло Хазан.

За його словами, фонд звернувся до Міністерства оборони з проханням підтримати проект з виготовлення модулів для військових.

Хазан також повідомив, що презентована сьогодні пересувна казарма буде відправлена в зону проведення АТО.