СБУ затримала у Лисичанську терориста з угруповання "Призрак"

Як повідомляє прес-центр СБУ, 46-річний зловмисник брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Лисичанська під час операції з визволення міста.

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Окрім того, згідно з повідомленням, перевіряється версія щодо причетності "Німця" до підриву мостів через Сіверський Донець.

Зловмиснику оголошено підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.