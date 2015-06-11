СБУ затримала у Лисичанську терориста з угруповання "Призрак"
13:00, 11 червня 2015Суспільство
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Служба безпеки України затримала у Лисичанську бойовика незаконного збройного формування "Призрак" на прізвисько "Німець".
REUTERS
Як повідомляє прес-центр СБУ, 46-річний зловмисник брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Лисичанська під час операції з визволення міста.
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Окрім того, згідно з повідомленням, перевіряється версія щодо причетності "Німця" до підриву мостів через Сіверський Донець.
Зловмиснику оголошено підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
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