Справа на 1,5 мільярда: затриманих зі стріляниною у Києві кур'єрів конвертцентру відпустили додому

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, заявивши, що чув про це, передає "Громадське".

При цьому він наголосив, що одному із затриманих пізніше вручать повідомлення про підозру за непокору міліції (ч.2 ст. 342 КК України).

Також Шевченко заявив, що це рішення не залежало від міліції, оскільки справою займається прокуратура.

У свою чергу джерела "Української правди" у МВС та СБУ повідомили, що чоловіків відпустили того ж дня, в середу, тому що висунути їм за фактом нічого: походження 500 тисяч гривень, виявлених у салоні авто, треба ще з'ясувати.

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Як повідомляв УНІАН, вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в центрі Києва із застосуванням зброї затримали підозрюваних в організації великого конвертаційного центру.

За його даними, «підозрювані, за якими почалася погоня в районі площі Слави, неподалік від будівлі «Київміськбуду», відмовились зупинятися на законні вимоги співробітників міліції. Після чого за ними було почато погоню, і вони були заблоковані автомобілями ДАІ в районі метро «Арсенальна».

У той момент, коли група спецназу наблизилась до авто, водій і пасажири спробували втекти і прорватися через бордюр. З метою самозахисту та безпеки громадян співробітники міліції були змушені відкрити вогонь по колесах авто, і розбити вікна в машині для затримання підозрюваних, зазначив радник глави МВС.

Геращенко повідомив, що підозрюваних затримано, ніхто не постраждав.