У столиці запустили інтерактивну карту рівня забруднення повітря

Про це повідомляється на сайті Головного управління Держсанепідслужби у столиці.

Відомо, що на мапі нанесені 25 точок контролю, де зазначено рівні забруднення повітря діоксином азоту, оксидом вуглецю, сірчистим ангідридом та формальдегідом.

"У зв’язку із пожежами на торф’яних полях у місті Ірпінь та с. Биківня Київської області у столиці виявлено перевищення допустимих концентрацій забруднювальних речовин в 1,12-4,0 рази", - повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у Києві.

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Перевищення показників вмісту сірчистого ангідриду, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду було зафіксовано у 9 точках контролю з 25.

Раніше УНІАН повідомляв, що у зв’язку з пожежею на нафтобазі під Києвом у столиці прийнято рішення цілодобово поливати водою вулиці.