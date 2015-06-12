Сім'ї загиблих на нафтобазі під Києвом отримають по 200 тисяч гривень
13:56, 12 червня 2015Суспільство
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Міністерство економіки заявило про намір виплатити сім'ям загиблих та постраждалих в результаті пожежі на нафтобазі у Васильківському районі фінансову допомогу.
REUTERS
Це питання обговорювалося на засіданні Кабінету міністрів, передає "Українська правда".
Сім'ям загиблих у пожежі на нафтобазі виплатять по 200 тисяч гривень, у свою чергу сім’ї постраждалих отримають по 70 тисяч гривень. При цьому загальна сума, виділена Мінекономіки на ліквідацію пожежі, складе 47,7 млн грн.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» розпочалася ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі триває досі.
За даними МОЗ, у результаті пожежі загинули 5 осіб.
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