У Львові розпочався фестиваль ретро-автомобілів

Всі бажаючі можуть подивитися на ретро-авто до 14 червня.

Leopolis Grand Prix - це кільцеві автомобільні перегони, які мали статус Гран-Прі і проводилися на вуличній трасі Львова. Етап був частиною міжнародної серії Гран Прі, попередника Формули-1. Траса була задумана 1927 - на два роки раніше, ніж у Монако, але перші змагання пройшли в 1930 році.

Тепер учасники фестивалю відтворюють цю історичну подію, влаштовуючи перегони на історичній трасі "Львівський трикутник" (вулиці Вітовського-Стрийська-Гвардійська).

Перед фестивалем ці вулиці тимчасово перекриваються для іншого транспорту.