У Львові розпочався фестиваль ретро-автомобілів
19:46, 13 червня 2015Суспільство
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У Львові розпочався щорічний фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix-2015. У цьому році захід приурочено до 85-ї річниці перших кільцевих автоперегонів у Львові.
До Львова на фестиваль з'їхалися шанувальники ретро-автомобілів \ УНІАН
Всі бажаючі можуть подивитися на ретро-авто до 14 червня.
Leopolis Grand Prix - це кільцеві автомобільні перегони, які мали статус Гран-Прі і проводилися на вуличній трасі Львова. Етап був частиною міжнародної серії Гран Прі, попередника Формули-1. Траса була задумана 1927 - на два роки раніше, ніж у Монако, але перші змагання пройшли в 1930 році.
Тепер учасники фестивалю відтворюють цю історичну подію, влаштовуючи перегони на історичній трасі "Львівський трикутник" (вулиці Вітовського-Стрийська-Гвардійська).
Перед фестивалем ці вулиці тимчасово перекриваються для іншого транспорту.
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