Постраждалі від ”Еліти” грозять поновити голодування під Секретаріатом Ющенка

Постраждалі інвестори «Еліта-центр» пікетують Секретаріат Президента України у зв’язку із затягуванням вирішення їхньої проблеми міською владою й обіцяють відновити голодування.

Як повідомили УНІАН у громадській організації «Центр правозахисту», сьогодні біля стін Секретаріату Президента з 13.00 проводять мітинг-пікет близько 400 постраждалих інвесторів «Еліта-центр».

Як заявив голова правління ГО «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО, людей до стін Секретаріату Президента привела стурбованість спробами затягування із вирішенням проблем постраждалих від діяльності «Еліта-Центр».

«Влада Києва й особисто міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ саботують Указ Президента № 119/2008 і не бажають вирішувати наші проблеми», - заявив Ю.ФЕДОРЕНКО.

За його словами, в Секретаріаті Президента знають «про позицію» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, але не вживають рішучих заходів із захисту інтересів постраждалих. Він зазначив, що «деякі посадовці не залишають надію включити до складу різних комісій осіб, які не були обрані загальними зборами постраждалих, і, таким чином, намагаються вбити клин між постраждалими».

«Якщо міська влада продовжуватиме ігнорувати постраждалих «елітовців» і саботувати Указ Президента, ми розмістимо намети біля Секретаріату Президента й відновимо безстрокову акцію протесту», - заявив Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Центр правозахисту» також зазначає, що раніше група юристів із «Консультативного бюро із захисту прав людини Спілки адвокатів України» підготувала й передала урядовій комісії та КМДА проект Договору між постраждалими інвесторами «Еліта-центр» і міською владою, який визначає порядок відшкодування вартості інвестицій. Підготовлений документ, як стверджують у громадській організації, фактично відкриває шлях до вирішення проблем усіх постраждалих від діяльності аферистів «Еліта-центр».

«Проте представник Київської міськадміністрації в урядовій комісії всіляко блокує затвердження Договору», - підкреслюють у «Центрі правозахисту».

Як повідомляв УНІАН, з 4 до 8 лютого 2008 року 10 осіб, постраждалих внаслідок афери «Еліта-центр», провели акцію голодування під стінами Секретаріату Президента з вимогою до глави держави втрутитися в ситуацію щодо вирішення їхніх проблеми. Ще 300 людей приєдналися на підтримку голодуючих.

4 лютого В.ЮЩЕНКО видав Указ, яким оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за недоліки в роботі зі стабілізації ситуації на первинному ринку житла й ослаблення виконавчої дисципліни. Президент також доручив Кабміну створити спеціальну комісію із вирішення проблеми постраждалих у афері “Еліта-центр”. 8 лютого постраждалі припинили голодування після того, як В.ЮЩЕНКО дав постраждалим гарантії вирішення їхніх проблем.

За даними МВС, внаслідок будівельної афери "Еліта-центр" у Києві постраждали 1 тис. 759 осіб.