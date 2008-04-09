Губернатор Рівненщини підтримує рішення Ющенка щодо продажу землі

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК позитивно оцінює Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо припинення дії урядової постанови про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення виключно через ліцензовані аукціони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, ця постанова фактично означала заморожування процесу продажу землі і удар по місцевих бюджетах, оскільки в Україні ще немає мережі відповідних ліцензованих установ. В.МАТЧУК зазначив, що для значної частини місцевих бюджетів продаж земельних ділянок є ключовим джерелом їх наповнення.

За словами губернатора, цього року на Рівненщині для продажу на аукціонах було визначено 243 ділянки на загальну стартову суму майже 6 мільйонів гривень. Зазвичай, під час аукціонів вартість ділянок зростає від трьох до десяти разів.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент своїм указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про конституційність вищезгаданої постанови Кабміну.

Сьогодні, 9 квітня, на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір в Конституційному Суді доводити конституційність своєї постанови про порядок проведення аукціонів з продажу і передачі в оренду земель несільськогосподарського призначення.

Прем`єр мотивувала необхідність відновлення дії постанови про порядок проведення аукціонів тим, що «земельна мафія» скористається декількома днями відсутності правового поля для подальших зловживань із землею.

За її словами, в результаті дії зазначеної постанови уряду доходи деяких місцевих бюджетів збільшилися в 5-10 разів.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що припинення Президентом дії цього рішення Кабміну ускладнює боротьбу, яку уряд веде з корупцією.