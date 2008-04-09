Губернатор Рівненщини підтримує рішення Ющенка щодо продажу землі
Аргументи Віктора Матчука
|Віктор Матчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні на брифінгу.
За його словами, ця постанова фактично означала заморожування процесу продажу землі і удар по місцевих бюджетах, оскільки в Україні ще немає мережі відповідних ліцензованих установ. В.МАТЧУК зазначив, що для значної частини місцевих бюджетів продаж земельних ділянок є ключовим джерелом їх наповнення.
За словами губернатора, цього року на Рівненщині для продажу на аукціонах було визначено 243 ділянки на загальну стартову суму майже 6 мільйонів гривень. Зазвичай, під час аукціонів вартість ділянок зростає від трьох до десяти разів.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент своїм указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».
Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про конституційність вищезгаданої постанови Кабміну.
Сьогодні, 9 квітня, на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір в Конституційному Суді доводити конституційність своєї постанови про порядок проведення аукціонів з продажу і передачі в оренду земель несільськогосподарського призначення.
Прем`єр мотивувала необхідність відновлення дії постанови про порядок проведення аукціонів тим, що «земельна мафія» скористається декількома днями відсутності правового поля для подальших зловживань із землею.
За її словами, в результаті дії зазначеної постанови уряду доходи деяких місцевих бюджетів збільшилися в 5-10 разів.
Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що припинення Президентом дії цього рішення Кабміну ускладнює боротьбу, яку уряд веде з корупцією.