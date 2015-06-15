Інженера згорілої нафтобази на Київщині посадили під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у формі селекторної наради.

"Суд уже видав запобіжний захід пану Южаніну, цьому головному інженеру, домашній арешт з електронним браслетом", - сказав Аваков.

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За його словами, ще один підозрюваний у справі про пожежу на нафтобазі під Києвом зараз намагається уникнути судового засідання.

"Але ми ліберальні більше з ним не будемо, і мабуть тоді, в цьому випадку буде застосовано відповідний спеціальний підрозділ і буде силовий привід", - заявив Аваков.

За його словами, слідство вважає, що причиною пожежі на нафтобазі були істотні системні порушення правил безпеки і експлуатації цієї бази.

Аваков повідомив, що, за даними слідства, найімовірніше, будуть притягнуті до відповідальності всі особи, які видавали дозволи на незаконне будівництво нафтобази поблизу військового аеродрому.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 – постраждали.

У зв'язку з пожежею на нафтобазі МВС відкрило кримінальне провадження за фактом ч. 2.ст.273 КК України – порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

У рамках цього провадження затримано фактичного керівника нафтобази, заступника директора компанії "Укртрансоіл".