Тимошенко про стратегію контролю, питну воду та права споживачів

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив цільову державну програму захисту прав споживачів на 2008-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я б хотіла, щоб уряд почав серйозну стратегію контролю і відповідальності усіх виробників питної води, а також продуктів харчування відносно якості», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що з наступного тижня проводитимуться широкі і відкриті наради по кожному напряму продуктів харчування.

Держспоживстандарт має у тримісячний термін розробити проект Цільової програми захисту прав споживачів на 2008-2011 роки. Про це повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, коментуючи схвалення урядом розпорядження “Про схвалення Концепції Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008-2011 роки”.

Як повідомляє прес-служба Мінекономіки, за словами керівника економічного відомства, метою Концепції є забезпечення ефективного захисту прав споживачів, шляхом: розроблення нових та приведення чинних законодавчих та нормативно-правових актів у відповідність до документів ЄС у сфері захисту прав споживачів; захисту внутрішнього ринку від небезпечних та неналежної якості товарів (робіт, послуг); поширення серед населення, зокрема, через систему закладів освіти, знань законодавства про захист прав споживачів; покращення матеріально-технічного та методологічного забезпечення досліджень товарів з метою запобігання та виявлення фальсифікації, проведення експертиз при вирішенні споживацьких спорів тощо.

Крім того, Концепцією пропонується скоординувати дії з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення належного вирішення комплексу поточних і перспективних завдань з визначення пріоритету споживача, удосконалити законодавство у сфері захисту прав споживачів, а також забезпечити роботу ефективної системи нагляду та контролю, яка б гарантувала споживачам придбання лише якісних товарів, оперативної системи інформування громадян про їх права і реальний стан справ на споживчому ринку.

Документом визначено, що Держспоживстандарт - є державним замовником Цільової програми захисту прав споживачів на 2008-2011 роки, якому разом із заінтересованими органами виконавчої влади необхідно розробити і подати у тримісячний термін проект цієї програми Кабінетові Міністрів України, повідомив Б.ДАНИЛИШИН.