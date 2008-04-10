На Донеччині - 10 тисяч порожніх квартир

У Донецькій області налічується 10 тисяч порожніх квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Юрій ХІВРИЧ.

За його словами, із загальної кількості порожніх квартир 7,2 тисячі, в яких "є господар, але вони закриті, а їхні власники перебувають на заробітках…".

"Власники цих квартир повинні платити за житлово-комунальні послуги. І ми чітко на ці квартири сьогодні нараховуємо платежі. Активно працюють комунальники області з оформлення позовів до судів… Ми не маємо права на ці квартири не нараховувати суму за ЖКП, тепло, воду…", - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Він також зазначив, що ще 2,8 тис. квартир із числа порожніх "вважаються покинутими – вони стоять без вікон і дверей".

"Ми виділили з цієї кількості порожніх квартир тільки розбиті квартири. В яких немає ні вікон, ні дверей, немає в них ніякого комунального устаткування, в них проживати не можна. Таких квартир у області 2, 8 тисячі й на них комунальні платежі не нараховуються", - зазначив заступник голови облдержадміністрації.

При цьому він акцентував, що "паралельно ми ці квартири через суд забираємо". "Близько 650 квартир минулого року ми відсудили. Це квартири й державні, й приватні", - зазначив Ю.ХІВРИЧ.

"Це питання місцевого самоврядування й на місцях вони вирішуються", - зауважив він.