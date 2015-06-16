За фактом вибуху у Сумах відкрито справу, причиною загоряння могло стати коротке замикання - МВС

За фактом вибуху в офісі "Свободи" у Сумах міліція розпочала кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Сумській області.

Міліціонери опитали свідків вибуху, охоронців установ, розташованих на прилеглій території, переглянули відео з камер спостереження.

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За словами начальника УМВС області полковника міліції Анатолія Річкаля, всі опитані громадяни стверджують, що не бачили сторонніх осіб в цей час поблизу офісу. Це фактично виключає версію того, що всередину могли закинути вибухонебезпечний предмет, тобто загоряння сталося всередині приміщення.

"За попередніми висновками експертів, причиною загоряння могло стати коротке замикання на електрощитовій. До того ж, там знаходилось понад 10 літрів фарби, після займання якої і міг статися вибух. Проте остаточні висновки можна буде робити тільки згідно результатів призначених нами експертиз", – підкреслив Річкаль.