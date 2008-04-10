Рятувальники латають газопровід Уренгой-Помари-Ужгород
08:59, 10 квітня 2008Суспільство
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Виявлено несанкціоноване врізання
У Липоводолинському районі Сумської області, на відстані 350 м від смт Липова Долина, на 3447 км магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (діаметр труби 1420 мм, тиск 60-68 атмосфер) під час обходу виявлено несанкціоноване врізання на глибині 0,8 м.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до ліквідації несанкціонованої врізки залучена бригада Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.
Подія перебуває на контролі Головного управління МНС в Сумській області.
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