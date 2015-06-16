У БРСМ заперечують причетність екс-заступника Яреми до компанії

«Даниленко не може мати ніякого відношення до нашої компанії, оскільки ми проти нього виходили з мітингом», – сказав Мельничук у коментарі "Радіо свобода".

Також Мельничук заперечив будь-яку діяльність екс-заступника генпрокурора як таку, що може бути названа незаконною, оскільки компанія може надати всі документи, які засвідчують легальність всіх процедур щодо ввезення чи купівлі нафтопродуктів.

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«Як він (Даниленко – ред.) міг кришувати якусь діяльність, скажімо, злочинну, якщо ми можемо надати всі документи про завезення на територію України нафтопродуктів, щодо купівлі у компаній, які завозять ці нафтопродукти сюди, і щодо всіх сплачених активів», – сказав Мельничук.

Раніше екс-заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко виступив на кількох телеканалах із заявами, що він заперечує причетність до нафтобази в Київській області. Даниленко заявив, що ні він сам, ні його родина ніколи не мали стосунку до цієї компанії і взагалі до нафтового бізнесу чи заправок, і він готовий будь-коли дати такі свідчення в Генпрокуратурі.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ викликає на допит скандального екс-заступника Яреми у справі про екоцид.