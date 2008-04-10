В України з ЄС може вийти взірцевий проект

Створення зони вільної торгівлі з Україною Євросоюз розглядає як приклад наслідування для країн, що співпрацюють з ЄС в рамках політики сусідства. Про це у Києві заявив голова відділу Європи та Центральної Азії Єврокомісії Леопольдо Рубіначчі. За його словами, це буде новою віхою у двосторонніх відносинах.

Досвід організації вільної торгівлі ЄС та України буде перенесений на всі країни, які прагнуть поглибити торговельні відносини з Євросоюзом, каже Леопольдо Рубіначчі. «Це буде прецедент того, що ми хочемо в подальшому робити з іншими нашими сусідами». Аналітик центру європейських політичних досліджень Майкл Емерсон вважає, що прийнятними можуть бути два сценарії створення зони вільної торгівлі Євросоюзу з Україною. Перший, за прикладом Грузії, це швидка лібералізація двосторонньої торгівлі, інший сценарій - поступова інтеграція до європейських ринків. На переконання Єврокомісії, до процесу мають долучитися представники бізнесу. Натомість Міністерство закордонних справ України має свої вимоги до Єврокомісії. Заступник міністра МЗС Андрій Веселовський каже, якщо модель співпраці України та ЄС в сфері вільної торгівлі буде експериментальною, то українська сторона воліє отримати більше фінансової допомоги від Євросоюзу.

Німецька хвиля