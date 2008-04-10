Микола Вересень запросить до студії художника Тіберія Сільваші

Сьогодні 10 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" - Тіберій СІЛЬВАШІ – художник-абстракціоніст. Його називають патріархом українських абстракціоністів та імператором кольору. Чи можна пояснити кольорові об’єкти Тіберія Сільваші, як вони «виходять» на вулицю і чому для нього Далі - найгірший художник? Про це і не тільки - у розмові Миколи Вересня з митцем.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 11 квітня о 16.30.