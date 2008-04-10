Микола Вересень запросить до студії художника Тіберія Сільваші

10:47, 10 квітня 2008
Суспільство
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Сьогодні  10  квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем"  - Тіберій СІЛЬВАШІ – художник-абстракціоніст. Його називають патріархом українських абстракціоністів та імператором кольору. Чи можна пояснити кольорові об’єкти Тіберія Сільваші, як вони «виходять» на вулицю і чому для нього Далі - найгірший художник? Про це і не тільки - у розмові Миколи Вересня з митцем.

 Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  11  квітня  о 16.30.

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